Valentin Rosier: 'Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı'

Beşiktaş'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Valentine Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Konyaspor karşısında çok zorlandıklarını ancak mücadeleyi bir an olsun bırakmadıklarını ifade eden Rosier, "Çok mutluyum. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için. Attığım golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Çok zordu, uzun süre 11'e 10 oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.



