Valencia, sahasında hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Valencia, sahasında Real Valladolid'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia, sahasında hata yapmadı
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08 Mart 2025 22:38
İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Valencia, Real Valladolid'i konuk etti. De Mestalla Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Valencia 2-1'lik skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Diego Lopez ile 58. dakikada Umar Sadiq kaydetti. Real Valladolid'in tek golünü ise 40. dakikada Latasa attı.

Valencia, bu galibiyetin ardından puanını 27 yaptı. Real Valladolid, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Valencia, Girona deplasmanına gidecek. Real Valladolid, Celta Vigo'yu konuk edecek.

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