VakıfBank, set vermeden kazandı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
VakıfBank, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2022 20:05
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının son maçında Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Bajema, Aylin Acar)

Setler: 24-26, 22-25, 13-25

Süre: 78 dakika (30, 28, 20)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ