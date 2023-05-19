VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit için tarihi bir maç!

Yıl



Takım



Ülke



1961



Dinamo Moskova



SSCB



1962



Bruvestnik Odesa



SSCB



1963



Dinamo Moskova



SSCB



1964



Levski-Spartak Sofya



Bulgaristan



1965



Dinamo Moskova



SSCB



1966



CSKA Moskova



SSCB



1967



CSKA Moskova



SSCB



1968



Dinamo Moskova



SSCB



1969



Dinamo Moskova



SSCB



1970



Dinamo Moskova



SSCB



1971



Dinamo Moskova



SSCB



1972



Dinamo Moskova



SSCB



1973



Nim-Se Budapeşte



Macaristan



1974



Dinamo Moskova



SSCB



1975



Dinamo Moskova



SSCB



1976



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1977



Dinamo Moskova



SSCB



1978



Traktör Schwerin



Doğu Almanya



1979



CSKA Sofya



Bulgaristan



1980



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1981



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1982



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1983



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1984



CSKA Sofya



Bulgaristan



1985



ADK Almatı



SSCB



1986



CSKA Moskova



SSCB



1987



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1988



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1989



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1990



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1991



Mladost Zagreb



Yugoslavya



1992



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1993



Parmalat Matera



İtalya



1994



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1995



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1996



Parmalat Matera



İtalya



1997



Foppapedretti Bergamo



İtalya



1998



OK Dubrovnik



Hırvatistan



1999



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2000



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2001



Volley Modena



İtalya



2002



RC Cannes



Fransa



2003



RC Cannes



Fransa



2004



Tenerife Marichal



İspanya



2005



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2006



Sirio Colussi Perugia



İtalya



2007



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2008



Colussi Perugia



İtalya



2009



Volley Bergamo



İtalya



2010



Volley Bergamo



İtalya



2011



VakıfBank Güneş Sigorta TT



TÜRKİYE



2012



Fenerbahçe Universal



TÜRKİYE



2013



VakıfBank



TÜRKİYE



2014



Dinamo Kazan



Rusya



2015



Eczacıbaşı VitrA



TÜRKİYE



2016



Pomi Casalmaggiore



İtalya



2017



VakıfBank TÜRKİYE



2018



VakıfBank TÜRKİYE



2019



Igor Gorgonzola İtalya



2020



Koronavirüs nedeniyle yapılmadı



- 2021



Imoco Volley



İtalya 2022 VakıfBank TÜRKİYE

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, cumartesi günü İtalya'da yapılacak Süper Final'de belli olacak.Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımıilekarşı karşıya gelecek.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 61 sezonda 26 farklı takım kazandı.Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında şampiyonluk yaşadı.Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 7, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle: