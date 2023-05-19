VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit için tarihi bir maç!

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak maçta şampiyon belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit için tarihi bir maç!
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19 Mayıs 2023 15:41
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, cumartesi günü İtalya'da yapılacak Süper Final'de belli olacak.

Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 61 sezonda 26 farklı takım kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 7, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti. 

- Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.

Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı. 

- Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi

Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.

2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.

Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti. 

- Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

 Takım

 Ülke
1961

 Dinamo Moskova

 SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

 SSCB
1963

 Dinamo Moskova

 SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

 Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

 SSCB
1966

 CSKA Moskova

 SSCB
1967

 CSKA Moskova

 SSCB
1968

 Dinamo Moskova

 SSCB
1969

 Dinamo Moskova

 SSCB
1970

 Dinamo Moskova

 SSCB
1971

 Dinamo Moskova

 SSCB
1972

 Dinamo Moskova

 SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

 Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

 SSCB
1975

 Dinamo Moskova

 SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1977

 Dinamo Moskova

 SSCB
1978

 Traktör Schwerin

 Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1984

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

 SSCB
1986

 CSKA Moskova

 SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1991

 Mladost Zagreb

 Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1993

 Parmalat Matera

 İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1996

 Parmalat Matera

 İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
1998

 OK Dubrovnik

 Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2001

 Volley Modena

 İtalya
2002

 RC Cannes

 Fransa
2003

 RC Cannes

 Fransa
2004

 Tenerife Marichal

 İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

 İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2008

 Colussi Perugia

 İtalya
2009

 Volley Bergamo

 İtalya
2010

 Volley Bergamo

 İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

 TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

 TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

 Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

 TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

 İtalya
2017

 VakıfBank TÜRKİYE
2018

 VakıfBank TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola İtalya
2020

 Koronavirüs nedeniyle yapılmadı

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