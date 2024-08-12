Uşakspor'da transfer sürüyor

Uşakspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper İlke Nelik'i transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor'da transfer sürüyor
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12 Ağustos 2024 12:54
TFF 3'üncü Lig'de kadrosunu oluşturmak için transferde imzaları üst üste attırmaya başlayan Uşakspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper İlke Nelik'i kadrosuna kattı.

Akhisarspor'da yetiştikten sonra Cizrespor, Sultanbeyli Bld, Karacbey Bld, Ofspor'da da forma giyen İlke, 1 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. İlke geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Sivas temsilcisinde 11 maça çıktı.

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