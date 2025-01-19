Union Berlin 10 maç sonra galip geldi!

Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Union Berlin, sahasında Mainz ile karşılaştı. An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan maçı Union Berlin 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Hollerbach ve 24. dakikada penaltıdan Skov kaydetti. Mainz'in golü 5. dakikada penaltıdan Amiri'den geldi.



Union Berlin, ligde 10 maç sonra galip geldi. Mainz ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.



Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 20'ye çıkardı. Mainz ise 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Mainz, Stuttgart ile oynayacak. Union ise St. Pauli'ye konuk olacak.



