Ümraniye, Gaziantep'ten son dakikada puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.



Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda Gaziantep FK penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Rumen yıldız Alexandru Maxim, topu ağlara göndererek eşitliği bozdu. Golün ardından Ümraniyespor eşitlik sayısını bulmaya çalıştı ve aradığı golü son dakikada buldu. 90. dakikada Mrsic'ün golüyle Ümraniyespor beraberliği yakaladı ve mücadele tamamlandı.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK 13 puana yükselerek ligdeki iddialı yürüyüşünü sürdürdü. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak ligde henüz galibiyet alamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikasında Gaziantep savunmasının hatasında topu önünde bulan Geraldo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.



28. dakikada Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.



30 dakikada Gaziantespor ceza sahası içinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kartal Yılmaz'ın sert şutu kaleci Günay'da kaldı.



33. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serkan Göksu'nun şutu kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu uzaklaştırma uzaklaştırdı.



37. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun pasında penaltı noktasında Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.



39. dakikada Maxim'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.



39. dakikada Umut Nayir'in pasında arka direkte topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



59. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı. 1-0.



65. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.



87. dakikada bu kez HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Markovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.



90. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.





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