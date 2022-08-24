TRABZONSPOR TUR ATLAMASA BİLE...

ARADA FARK YOK

EN İYİSİ BAŞAKŞEHİR

RAKİP ÜLKELER GERİMİZDE

DEVLER LİGİ HAZİNESİ

NASIL TUR ATLARLAR?

GRUBA KALIRSA 2. KEZ

EKSİKLER ÇOK FAZLA

Son dönemde ülke puanı açısından sıkıntılar yaşayan Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat bulunuyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Sivasspor ve Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir, aynı anda gruba kalırlarsa ciddi bir kat sayı avantajı ülkemizi bekliyor.Bir diğer detay ise Trabzonspor, Kopenhag'ı geçemese bile Avrupa Ligi grupları garanti durumda. Fenerbahçe ve Sivasspor da rakiplerini eleyemezse Konferans Ligi'ne kalacak. Sadece Başakşehir, play-off'u geçemezse Avrupa'ya veda edecek. Bu sezon Avrupa kupalarındaki macerasına 5 takımla başlayan ve sadece Konyaspor'da fire veren Türkiye, 4 takımıyla grup etabına geçme şansına sahip. Bu da ciddi katsayı puanı anlamına gelecek. Eğer Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa kat sayı puanı 4, Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa Ligi gruplarına kalırsa kat sayı puanı 3, Başakşehir Konferans Ligi gruplarına kalırsa kat sayı puanı 2.5 olacak ve toplamda 12.5 puan gelecek. 5 takımla katıldığımız için 12.5 puan 5'e bölünecek ve sonunda 2.5 puan ortalaması kalacak.Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki hem maddi getiri hem de puan kazanımları açısından bakıldığında bazı önemli detaylar göze çarpıyor. Ülke puanı açısından baktığımızda elemelerde galibiyete 1 puan, berabereliğe 0.5 puan ekleme yapılıyor. Grup aşamasında ise galibiyete 2, beraberliğe 1 puan geliyor. O nedenle Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemezsek bile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alacak takımlarımızın galibiyetleri gelecek açısından yine büyük önem kazanacak. Ancak maddi olarak Şampiyonlar Ligi çok daha ön planda.2022-2023 sezonunda temsilcilerimiz arasında şu ana kadar en yüksek puanı Başakşehir aldı. Turuncu-lacivertliler, şimdiye kadar ülke puanına 4 puanlık katkı yaptı. Emre Belözoğlu ve takımı, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Hemen ardından Fenerbahçe 5 maçta 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 galibiyetle ülke puanına 3 puanlık katkı yaptı. Konyaspor da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2.5 puanlık katkıda bulundu. Toplamda 9.5 puan alan Türkiye'nin puanı katılan takım sayısı olan 5'e bölündü ve 1.9'luk bir rakam elde edildi. Şu ana kadar hanemize 1.9 puan eklenmiş oldu.Şu anda UEFA ülkeler sıralamasında 20. sırada olan Türkiye'nin yakalaması muhtemel rakipleri 2022- 2023 sezonuna bekledikleri gibi başlayamadılar. Şu ana kadar 1.9 puanlık katkı yapan Türk takımları bir nebze olsun ülkemize umut verdi. Özellikle 17. sıradaki Yunanistan şimdiden tek takımla kaldı ve hanesine 1.5 puan yazabildi. Yine 19. sıradaki Hırvatistan'ın da 2 temsilcisi elendi. Hırvatların hanesine şu ana kadar 1.3 puan yazıldı. Tek fire veren 18. sıradaki Danimarka da bu sezon 1.7 puan topladı.Trabzonspor açısından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak, ülke puanına katkı kadar ekonomik anlamda da büyük artılar getirecek. Bordo-mavililer, Kopenhag'ı geçtiği takdirde 15.6 milyon euro gibi bir ayakbastı parasını kasasına koyacak. Karadeniz ekibi grupta puan dahi almasa en az 20 milyon euroluk bir geliri garanti edecek. Öte yandan Devler Ligi'nde gruplar öncesi play-off etabında elenen takımlara da bir nevi teselli ikramiyesi gibi 5 milyon euroluk bir ödeme yapılıyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalma kazancı 3.6 milyon euro. Konferans Ligi'nde ise gruplara kalındığında 2.9 milyon euro kazanılıyor.Kopenhag ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor'un adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırabilmesi için 2 farklı kazanması yeterli olacak. Fırtına, 90 dakikalık süre içinde rakibini tek farklı mağlup ederse, mücadele uzayacak. Burada da eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı seri penaltı atışları belli edecek.Fırtına bugün Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu sınavlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 194 gol gördü. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarının ardından, 10 sezon sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hamsik, Visca, Hüseyin ve Serkan forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Bakasetas'ın da oynama ihtimali çok zayıf görünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu oyuncuların yokluğunda yeni transferler Bartra ve Bardhi'ye görev vereceği dile getirildi.