Ukraynalı Novikov 'dünyanın en güçlü insanı' yarışmasını kazanan en genç sporcu oldu

"Dünyanın en güçlü insanı" yarışmasını kazanan 24 yaşındaki Ukraynalı Aleksey Novikov, aynı zamanda bu unvanı elde eden en genç sporcu oldu.



Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, ABD'de yapılan yarışmada Novikov, ağırlık kaldırma kategorisinde 537,5 kilogram ile dünya rekorunu kırdı.



"Dünyanın En Güçlü İnsanı" unvanını kazanan Novikov, bu unvanı elde eden en genç sporcu olmanın yanı sıra "Dünyanın En Güçlü İnsanı" unvanını elde eden ikinci Ukraynalı olarak da tarihe geçti.



Söz konusu yarışma 1977'den beri pek çok klasmanda düzenlen



