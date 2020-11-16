Ukraynalı Novikov "dünyanın en güçlü insanı" yarışmasını kazanan en genç sporcu oldu

"Dünyanın en güçlü insanı" yarışmasını kazanan Ukraynalı Aleksey Novikov (24), aynı zamanda bu unvanı elde eden en genç sporcu oldu.

Haber; AA
Abone Ol
Ukraynalı Novikov 'dünyanın en güçlü insanı' yarışmasını kazanan en genç sporcu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 15:49
"Dünyanın en güçlü insanı" yarışmasını kazanan 24 yaşındaki Ukraynalı Aleksey Novikov, aynı zamanda bu unvanı elde eden en genç sporcu oldu.

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, ABD'de yapılan yarışmada Novikov, ağırlık kaldırma kategorisinde 537,5 kilogram ile dünya rekorunu kırdı.

"Dünyanın En Güçlü İnsanı" unvanını kazanan Novikov, bu unvanı elde eden en genç sporcu olmanın yanı sıra "Dünyanın En Güçlü İnsanı" unvanını elde eden ikinci Ukraynalı olarak da tarihe geçti.

Söz konusu yarışma 1977'den beri pek çok klasmanda düzenlen



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için