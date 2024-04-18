Ukrayna ekibi açıkladı: Georgiy Sudakov'a dev talipler!

Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan 21 yaşındaki on numara Georgiy Sudakov için transfer açıklaması geldi.



Shakhtar Donetsk'in CEO'su Sergiy Palkin yaptığı açıklamada, "Bu yaz döneminde Sudakov'un büyük bir takıma transfer olma ihtimali yüksek." dedi.



"AVRUPA'NIN EN İYİSİNE GİDECEK"



Palkin ayrıca, "Birçok kulüple temasımız oldu ve devam ediyor. Bizimle doğrudan pazarlık yapmıyorlar ancak oyuncu ile ilgili bilgi alıyorlar. Kesinlikle Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer olacak." ifadelerini kullandı.



OYUNCU İLE İLGİLENEN TAKIMLAR



İngiliz basınında yer alan haberlerde oyuncu ile Arsenal, Manchester United ve Manchester City gibi devlerin ilgilendiği belirtildi.



Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen başarılı 10 numara, bu sezon Ukrayna ekibiyle 29 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





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