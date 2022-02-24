Ukrayna'daki Brezilyalı futbolcular yardım istedi

Ukrayna'da forma giyen Brezilyalı futbolcular bir video yayınlayıp, ülkeden ayrılmak için yardım çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ukrayna'daki Brezilyalı futbolcular yardım istedi
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24 Şubat 2022 15:03
Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan son gelişmeler, futbol dünyasını da vurdu.

Rusya'nın işgal etmeye başladığı Ukrayna'nın iki büyük takımı Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te forma giyen toplam 12 Brezilyalı futbolcu, bir video yayınlayıp yardım istediler.

Bir otelde eşleri ve çocuklarıyla kamera karşısında geçen Brezilyalı futbolcular, Ukrayna'dan ayrılmak için Brezilyalı yetkililerden yardım talep etti.

Junior Moraes, yardım istedi

Shakhtar Donetsks'te forma giyen Junior Moraes ise Portekizli gazeteci Arthur Quenzada'ya bir video iletip yardım istedi. Moraes, söz konusu videoda, "Brezilya hükümetine ulaşması için bu videoyu yayınlamanızı rica ediyorum. Durum burada umut verici değil. Sınılar kapalı. Ukrayna'dan ayrılmak için planın hayata geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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