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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev

Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda ile Almanya arasında 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Kaynak: AA
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev
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10 Ekim 2018 13:32
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hollanda ile Almanya arasında 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı ifade edildi.

Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı müsabakada Halil Umut Meler ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı kaydedildi. 

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