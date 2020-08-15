UEFA Avrupa Ligi günün maçı; Sevilla - M. United

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Avrupa kupalarında yarı finale yükseldiği son dört sezonda da finale kalmayı başaran Manchester United (Şampiyonlar Ligi x3 & Avrupa Ligi), bu sezonların ikisinde kupaya uzandı (2007/08 Şampiyonlar Ligi & 2016/17 Avrupa Ligi).
- Sevilla, Avrupa kupalarında Manchester United'a rakip olduğu iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B; 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16).
- Bu sezon Avrupa?nın beş büyük liginde yer alan takımlar arasında resmi maçlarda en fazla penaltı kazanan ekip Manchester United (21).
- UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez yarı finale yükselen ve bu sezonların tamamında şampiyon olan Sevilla (2013/14, 2014/15 & 2015/16), bu turnuvada çıktığı son 20 eleme turunun sadece birinde yoluna devam edemedi (2018/19'da vs Slavia Prag).
- Ole Gunnar Solskjaer (89 maç; 49G), Manchester United'ın başında 50 resmi maç galibiyetine en kısa sürede ulaşan üçüncü menajer olmak için sahaya çıkıyor: Ernest Mangnall (78 maç) & Jose Mourinho (81 maç).
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumundaki Bruno Fernandes (7 gol & 4 asist), turnuvada Manchester United ve Sporting formalarıyla oynadığı dokuz maçta da en az bir golde pay sahibi olmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos
Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Avrupa kupalarında yarı finale yükseldiği son dört sezonda da finale kalmayı başaran Manchester United (Şampiyonlar Ligi x3 & Avrupa Ligi), bu sezonların ikisinde kupaya uzandı (2007/08 Şampiyonlar Ligi & 2016/17 Avrupa Ligi).
- Sevilla, Avrupa kupalarında Manchester United'a rakip olduğu iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B; 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16).
- Bu sezon Avrupa?nın beş büyük liginde yer alan takımlar arasında resmi maçlarda en fazla penaltı kazanan ekip Manchester United (21).
- UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez yarı finale yükselen ve bu sezonların tamamında şampiyon olan Sevilla (2013/14, 2014/15 & 2015/16), bu turnuvada çıktığı son 20 eleme turunun sadece birinde yoluna devam edemedi (2018/19'da vs Slavia Prag).
- Ole Gunnar Solskjaer (89 maç; 49G), Manchester United'ın başında 50 resmi maç galibiyetine en kısa sürede ulaşan üçüncü menajer olmak için sahaya çıkıyor: Ernest Mangnall (78 maç) & Jose Mourinho (81 maç).
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumundaki Bruno Fernandes (7 gol & 4 asist), turnuvada Manchester United ve Sporting formalarıyla oynadığı dokuz maçta da en az bir golde pay sahibi olmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos
Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial