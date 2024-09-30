TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Yarışları İzmir'de tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Junior Yarışları İzmir'de tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Yarışları İzmir'de tamamlandı
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30 Eylül 2024 15:25
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Junior Yarışları İzmir'de sona erdi.

Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 220 sporcu mücadele etti.

Optimist Junior genel kategorisinde ilk 3 sıra Can Ersan (Göztepe), Kerem Kılıç (Arkas Çeşme Yelken), Deniz Ali Yıldız'dan (Pendik Deniz Yat ve Yelken) oluştu.

Maya Karabat'ın (Galatasaray) ilk sırada yer aldığı kızlarda ise Asya Mira Yapan (Arkas Çeşme Yelken) ikinci ve Deniz Acele (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) üçüncülüğü elde etti.

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