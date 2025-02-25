Tuttosport'ta manşet: "Vlahovic - Fenerbahçe!"

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic için ccak ayında teklif yaptığı, hala girişimlerini sürdürdüğü ancak ikna edemediği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tuttosport'ta manşet: 'Vlahovic - Fenerbahçe!'
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25 Şubat 2025 10:45
Son güncelleme 25 Şubat 2025 10:46
Fenerbahçe'nin Juventuslu Dusan Vlahovic için yaptığı transfer baskısı, TuttoSport'ta manşet oldu.

Juventus'un şehri Torino'nun en büyük spor gazetesi TuttoSport, Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic için ocak ayında da yüklü bir maaş teklifi yaptığı ancak Sırp golcünün bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

MOURINHO DA DEVREYE GİRDİ

Haberin detayında verilen bilgiye göre; Juventus'un da satmaya sıcak baktığı Vlahovic için Fenerbahçe, transfer girişimlerine devam ediyor. Mourinho, bu transfer için devreye girdi ama Vlahovic, Premier Lig hedefi nedeniyle para dahi konuşmadan bu teklifi geri çevirdi.

HEDEFİ PREMIER LİG

Randal Kolo Muani'nin transferi sonrası yedek konumuna düşen Dusan Vlahovic'in sezonu sorun yapmadan ve çalışarak bitirme konusunda Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta ile anlaştığı, sezon sonunda da Premier Lig'e gitmek istediği belirtildi.

BU SEZON 16 GOLLÜK ETKİ

Juventus'un Ocak 2022'de 83.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Dusan Vlahovic, bu sezon oynadığı 31 maçta 14 gol atıp 2 asist yaptı. 


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