Branş Altın Gümüş Bronz Toplam Güreş 29 18 19 66 Halter 8 1 2 11 Tekvando 1 3 5 9 Boks 1 3 3 7 Karate - 1 3 4 Atletizm - 1 2 3 Judo 1 - 1 2 Okçuluk 1 - - 1 Cimnastik - - 1 1 Toplam 41 27 36 104

Türkiye, olimpiyat oyunlarında kazandığı madalyalarınParis 2024 Olimpiyat Oyunları'ndatemsil edilecek Türkiye, olimpiyatlarda daha önce aldığı 1Atina 1896'da ilki düzenlenen oyunların ilk 3'ünde yer almayan Türkiye, Anvers 1920 Olimpiyatları, Los Angeles 1932 Olimpiyatları ve Moskova 1980 Olimpiyatları'na da katılmadı.Londra 1908 Olimpiyatları'nda ilk kez temsil edilen Türkiye, yer aldığı 23 olimpiyatta 104 madalya sevinci yaşadı.Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı madalyalarıngeldi.Güreş, bu istatistiklerle Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı branşı olarak ön plana çıktı.Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı ilk madalya güreşten geldi.İlk 4 olimpiyatta madalya kazanamayan Türkiye, dereceye ilk kez Berlin 1936 Olimpiyatları'nda girdi.Londra 1908'deile başlayan Türkiye'nin olimpiyat yolculuğundaTürkiye, olimpiyatlarda güreşte 29 altın madalya elde ederken 18 gümüş, 19 da bronz madalya aldı.Türkiye'nin katıldığı 23 olimpiyatta branşlara göre aldığı madalyalar şöyle: