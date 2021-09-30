Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadeleleri, oynanan 5 maçla tamamlandı.
Rakiplerine üstünlük kuran Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.
Kupada oynanan maçların sonuçları şöyle:
Mardin 1969-Gümüşhanespor: 1-0
Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0 (4-3 penaltılarla)
Hacettepe-Kahta 02: 1-3
Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (2-4 penaltılarla)
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 1-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.
Rakiplerine üstünlük kuran Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.
Kupada oynanan maçların sonuçları şöyle:
Mardin 1969-Gümüşhanespor: 1-0
Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0 (4-3 penaltılarla)
Hacettepe-Kahta 02: 1-3
Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (2-4 penaltılarla)
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 1-3
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.