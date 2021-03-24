Türkiye Jokey Kulübünün seçimli olağan genel kurulu

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) seçimli olağan genel kurulu başladı.
Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen ve perşembe gnü seçimlerin yapılacağı genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.
Genel kurulda perşembe günü ayrıca, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliklerinin yanı sıra asli üyelikler için de seçim yapılacak.
Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen ve perşembe gnü seçimlerin yapılacağı genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.
Genel kurulda perşembe günü ayrıca, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliklerinin yanı sıra asli üyelikler için de seçim yapılacak.