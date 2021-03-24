Türkiye Jokey Kulübünün seçimli olağan genel kurulu

Genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, yeni dönem başkanlığı için yarışıyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Jokey Kulübünün seçimli olağan genel kurulu
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24 Mart 2021 14:56
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) seçimli olağan genel kurulu başladı.

Yeşilyurt Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen ve perşembe gnü seçimlerin yapılacağı genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.

Genel kurulda perşembe günü ayrıca, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliklerinin yanı sıra asli üyelikler için de seçim yapılacak.



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