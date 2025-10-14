14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Türkiye, Balkan Triatlon Birliğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te ilan edilen Balkan Triatlon Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, yönetim kuruluna Hüseyin Onur Aydemir'i seçtirdi. Birlik, bölgesel gelişimi destekleyecek ortak projeler hedefliyor.

14 Ekim 2025 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye, Balkan Triatlon Birliğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı




Türkiye, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ilk uluslararası kongreyle kuruluşu ilan edilen Balkan Triatlon Birliğinin (BTA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.
 
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen birliğin yönetim kuruluna Türkiye'den Hüseyin Onur Aydemir seçildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Balkanlarda bir iş birliği vizyonunu ilk kez 2019 yılında ortaya koyduk. Bugün hayalimizin somut bir yapıya dönüştüğünü mutlulukla görüyoruz. Üye ülkeler triatlonun bölgedeki gelişimi için aynı hedefe yürüyen, birbirini destekleyen yapılar olarak dikkat çekiyor. Türkiye, bölgedeki güçlü ve deneyimli federasyonlardan biri olarak bu sürecin her aşamasına liderlik yaptı." ifadelerini kullandı.
 
Aydemir ise yönetime seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu göreve seçilmek büyük bir onur kaynağı ve aynı zamanda bir sorumluluk. Ülkemizde triatlonun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığım Balkan Triatlon Birliğinin gerçekleşmesinden ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Federasyonumuza, Başkanımıza ve emeği geçen tüm Balkan ülkesi federasyonlarına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
 
BTA, bölge ülkeleriyle ortak kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri, genç sporcular için gelişim odaklı yarışmalar ve eğitim programları düzenlemeyi hedefliyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
