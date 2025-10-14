Türkiye, Balkan Triatlon Birliğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı

Türkiye, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ilk uluslararası kongreyle kuruluşu ilan edilen Balkan Triatlon Birliğinin (BTA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen birliğin yönetim kuruluna Türkiye'den Hüseyin Onur Aydemir seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Balkanlarda bir iş birliği vizyonunu ilk kez 2019 yılında ortaya koyduk. Bugün hayalimizin somut bir yapıya dönüştüğünü mutlulukla görüyoruz. Üye ülkeler triatlonun bölgedeki gelişimi için aynı hedefe yürüyen, birbirini destekleyen yapılar olarak dikkat çekiyor. Türkiye, bölgedeki güçlü ve deneyimli federasyonlardan biri olarak bu sürecin her aşamasına liderlik yaptı." ifadelerini kullandı.

Aydemir ise yönetime seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu göreve seçilmek büyük bir onur kaynağı ve aynı zamanda bir sorumluluk. Ülkemizde triatlonun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığım Balkan Triatlon Birliğinin gerçekleşmesinden ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Federasyonumuza, Başkanımıza ve emeği geçen tüm Balkan ülkesi federasyonlarına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

BTA, bölge ülkeleriyle ortak kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri, genç sporcular için gelişim odaklı yarışmalar ve eğitim programları düzenlemeyi hedefliyor.