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Türk Telekom'un rakibi Gran Canaria

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Gran Canaria'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un rakibi Gran Canaria
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06 Aralık 2022 14:20
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Gran Canaria takımını konuk edecek.

Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi bir mağlubiyetle B Grubu'nda ilk sırada yer alırken, İspanya temsilcisi iki yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı.

 

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