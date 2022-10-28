Türk Telekom'da hedef büyük: Euroleague

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Önder Külçebaş, yaptıkları kadro yapılanmasının meyvelerini sezon başı olmasına rağmen toplamaya başladıklarını ve hedeflerinin bu takımı THY Avrupa Ligi seviyesine taşımak olduğunu söyledi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezona iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom'da genel menajer Külçebaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ligde 4 maçta 3 galibiyet aldıklarının, THY Avrupa Ligi'nde sonra Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu ULEB Avrupa Kupası'nda da üst üste 2 galibiyet elde ettiklerini hatırlatarak, "Takımın kimyası ve arkadaşlığı için ekibimiz çok uğraştı. Yönetim ve oyuncularla uyumumuzun meyvelerini sahada sezon başı itibarıyla almaya başladık. Türk Telekom'da yeni bir yapılanmaya gittik. Sakatlıklar takıma dönmeye başladıkça takımın kimyası oturmaya başladı." dedi.



Önder Külçebaş, başanterör Erdem Can'ın liderliğinde, ULEB Avrupa Kupası için iyi bir kadro kurduklarını da belirtti.



Organizasyona Fransa ekibi Paris Basketbol'a yenilerek başlayan ancak sakat oyuncuların takıma katılmasıyla önce Almanya deplasmanında Veolia Towers Hamburg'u yendiklerini sonra da lider olarak Ankara'ya gelen İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i farklı geçtiklerini vurgulayan Külçebaş, şunları kaydetti:



"Avrupa Kupası zorlu bir organizasyon ve Avrupa'nın iki numaralı basketbol sahnesi. Avrupa kupası için de doğru bir organizasyon ve kadro yapısı kurduğumuza inanıyoruz. Bunun da başarıyı getireceğini düşünüyoruz. Taraftarımız kaybetmeyi kabul etmeyen bir Türk Telekom izlemeye devam edecek. Kuvvetli bir ekip olan Hapoel Tel Aviv'e karşı verilen reaksiyon da bunun en büyük göstergesi. Ankara bir basketbol şehri, bu şehre hak ettiği kupaları kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupası'nı kazanarak, Ankara'da Avrupa Ligi maçlarının oynanmasını sağlamak. Ankara seyircisi takımımıza verdiği destekle bunu fazlasıyla hak ediyor."



"Görünmeyen kahraman Semih Erden"



Lacivert-beyazlıların genel menajeri, Geçen sezon zor bir sakatlık dönemi geçirmesine rağmen transfer ettikleri tecrübeli milli oyuncusu Semih Erden'in Türk Telekom için çok önemli bir figür olacağını dile getirdi.



Hapoel Tel Aviv maçıyla sahalara dönen 36 yaşındaki tecrübeli ismin önemine dikkati çeken Külçebaş, "Hapoel karşısında takımın ritim bulmasını sağlayan, sahaya karakter koyan bir Semih Erden faktörü vardı. Semih gerek tecrübesiyle gerek kariyeriyle gerekse potansiyeliyle genç oyunculara yol gösteriyor. Semih Erden sadece kaptan olarak değil görünmeyen kahraman olarak da arka planda takımın başarısı için ciddi bir emek sarf ediyor. Sakatlığı atlatıp aramıza döndüğü için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.









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