Türk Hava Yolları'nın hedefi CEV Kupası'nda yarı final

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında 20 Şubat perşembe günü Polonya temsilcisi BKS Bostik'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Hava Yolları'nın hedefi CEV Kupası'nda yarı final
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19 Şubat 2025 10:47
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Macaristan Voleybol Federasyonundan Tamas Jambor ve Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek final ilk maçında BKS Bostik'e 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş müsabakasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi ve oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması durumunda yarı finale yükselecek.

Turu geçen takım, yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

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