Türk güreşinde hedef Olimpiyatlar!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 47'ncisi düzenlenen Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali için geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, Türkiye'de güreşin geçmişinden ve elde edilen başarılardan bahsetti.Güreşin her zaman diri kalması için gençliğe önem verdiklerini ifade eden Akgül,diye konuştu.Milli güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit ve kendisinin aktif kariyerlerine nokta koymalarıyla yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Akgül, sürecin zaman ve sabır gerektirdiğini dile getirdi.Türkiye'de güreşin her zaman üst seviyede kalması gerektiğini ifade eden Akgül, şöyle devam etti:Geleneksel güreşlerin, Türk güreşi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akgül, karakucak güreşlerinin minder güreşi için bir altyapı niteliğinde olduğunu ifade etti.Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Akgül, sözlerini şöyle tamamladı: