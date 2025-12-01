01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Turgay Demir: "Beşiktaş'ın gerçeği bu"

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın mevcut kadro yapısıyla nasıl bir oyun anlayışı benimsemesi gerektiğine dair net bir değerlendirmede bulundu.

calendar 01 Aralık 2025 13:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Turgay Demir: 'Beşiktaş'ın gerçeği bu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Spor yazarlarından Turgay Demir, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etmesinin ardından Fotomaç'taki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

İşte Turgay Demir'in o yazısı;

Beşiktaş'ın bir Portekizli oyuncusu var, adı Jota Silva… Tıpkı vatandaşı ve soyadaşı Rafa gibi o da bir türlü Sergen Yalçın'ın gözüne, dolayısıyla kadroya giremedi… Manzara gayet açık, Sergen Yalçın, geçen sezon, tam 44 maçta (lig, kupa, Avrupa) forma giyip sadece 5 gol atan Rashica'ya bu sezon defalarca görev vermiş. Buna karşılık toplam iki süre bile almamasına rağmen iki gol atan, bir şutu direkten dönen, en az üç-dört kez de şahsi gayretiyle pozisyona giren Jota Silva ise dün ilk kez on bir oynadı…

"SERGEN YALÇIN YA FUTBOLU UNUTTU..."

Fazla söze gerek yok… Sergen Yalçın ya futbolu unuttu, ya da aklıyla değil duygularıyla yapıyor kadroları. Karagümrük bildiğin yanıyor!.. Yürüyecek halleri yok. Böyle bir rakibe karşı Beşiktaş yürür gibi yaptı hepsi bu. Jota Silva ön tarafa hareket getirdi, sol kanadı çalıştırdı, uyuyanları uyandırdı golünü attı, bir şutu da direkte patladı. Cengiz penaltı kaçırdı ama sahanın iyilerindendi, bir de asist yaptı. Cerny de gayretliydi. Geride Emirhan her zamanki savunmanın sigortasıydı.

"BEŞİKTAŞ'IN GERÇEĞİ BU"


Abraham'dan ne köy olur ne kasaba, kapanan takımlara karşı Bilal'in bir şeyler yapmasını beklemek de göle maya çalmaktan farksız. Jurasek'i konuşmaya bile gerek yok. Uzatmayalım, bu şartlarda, bu Beşiktaş kadrosundan, önde iyi top çeviren, bol pozisyona giren ve kazanan bir takım yapılacaksa eğer, Jota-Rafa-Cerny-Cengiz'i ön tarafa koyup santraforsuz oynamayı denemek mecburi istikamettir. Arkalarında da Orkun ve N'didi olacak. Beşiktaş'ın gerçeği bu. Biz bu gerçeğe kılıç çektiğiniz zaman kendinizi yaralarsınız ve en sonunda sabır taşını çatlatırsınız. Benden söylemesi… 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.