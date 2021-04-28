Tuchel: 'Real Madrid'i ilk yarıda yenebilirdik'

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından konuştu.



Alman teknik adam "Chelsea bu maçın skorundan sonra turun favorisi konumuna geldik. Deplasman golüyle avantajlıyız ama Real Madrid deplasmanda da sorun yaratabilecek bir takım" açıklamasını yaptı.



Tuchel maçı ilk yarıda kazanmaları gerektiğini söyleyerek, "Özellikle ilk yarım saatte en az 1 gol daha atabilmeliydik. Hissediyorum ki ilk yarıdaki oyunumuzda bşaka goller de olsaydı maçı kazanabilirdik" diye konuştu.



İkinci yarıda oyunun taktiksel savaşa döndüğünü belirten Tuchel, "İkinci yarı biraz daha taktiksel geçti, biraz yorgun olduğumuz ortaya çıktı. Rövanşa kadar bu skor ile yaşayacağız ve turu geçmek için gerekli gücümüz var" sözlerini kullandı.



Real Madrid ve Chalsea 5 Mayıs'ta Stamford Bridge'e 1-1'in rövanşına çıkacak.



