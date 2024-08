TTF başkan adayı İsmail Geliç: 'Martin Luther King gibi benim de bir hayalim var'

Ankara'da Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, kasım ayında Türkiye Tenis Federasyonu'nda (TTF) gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Geliç, "Martin Luther King'in 'Bir hayalim var' dediği gibi benim de bir hayalim var. 'Türkiye Tenis Oynuyor' sloganı ile yola koyulduk. Herkesin her yerde tenis oynadığı bir ülke hayal ediyorum" dedi.



3 yılda bir gerçekleşen, spor federasyonları başkanlık seçimlerine az bir süre kala Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, kasım ayında gerçekleşecek olan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı. Geliç, Türk tenisinin geleceğinde umut ışığı yakacak bir sistem hayal ettiğini ifade ederek "Küçük yaştan, profesyonel tenis aşamasına kadar tenisçilere elini uzatan onlara her aşamasında destek olan bir Tenis Federasyonu yönetimi hayal ediyorum. Her yaştan Türk tenisçisinin yerel organizasyonlar, ligler ve turnuvalarda para kazanacakları günler hayal ediyorum. 'Davis Cup'ta oyuncularımızın turnuva masraflarını karşılamak için tenis dersi vermeye mecbur kalmadığı bir ülke hayal ediyorum. 'Dünya 1 numarası olacak sporcu yetiştirecek bir sistem kurdum' masalı yerine sporcularımızı vatandaşlıktan vazgeçme noktasına getirmeyen bir Tenis Federasyonu hayal ediyorum. Başarısız federasyon başkanlarına mahkum olmadığımız bir düzeni hayal ediyorum. Anadolu'nun her noktasındaki kulüplerle birlikte Türk tenisinin gelişimini hayal ediyorum" diye konuştu.



'TÜRKİYE TENİS OYNUYOR SLOGANIYLA YOLA KOYULDUK'



'Türkiye Tenis Oynuyor' sloganı ile yola koyulduklarını kaydeden Geliç, herkesin her yerde tenis oynadığı bir ülke hayal ettiğini belirterek, "Martin Luther King'in 'Bir hayalim var' dediği gibi benim de bir hayalim var. 7'den 70'e her yaş grubunda vatandaşlarımızın ülkemizin her ilinde, ilçesinde tenis oynadığı bir ülke hayal ediyorum. Spor Bakanlığının sağladığı kaynakların dışında da proje ve sponsorluk gibi finansman kaynakları yaratan bir Tenis federasyonu hayal ediyorum. Bu topraklarda yetiştirdiğimiz yetenekli genç tenisçilerimizin 18 yaşına geldiğinde tenisi bırakmadığı veya ABD'ye gitmediği bir ülke hayal ediyorum. Her gün gazete ve televizyon da tenisin haber olduğu, tenisin köşe yazılarına konu olan bir ülke hayal ediyorum. Hem gençlerde hem de profesyonel tenis de 'Grand Slam'lere katılan ve burada derece alan bir ülke tenisi hayal ediyorum. Dünyanın en çok izlenen spor kanallarında ülkemizi gururlandıran Türk tenisçilerimizi izlediğimiz bir ülke hayal ediyorum. Dünyanın en çok turnuva düzenleyen ülkesi olduğumuzla değil de en başarılı tenisçileri yetiştirdiğimizle övünen bir sistemi hayal ediyorum. Bu yüzden Tenis Federasyonu Başkanlığına adayım" ifadelerinde bulundu.





