Trippier'in cezası askıya alındı!

FIFA, Atletico Madridli futbolcu Trippier'in cezasının askıya alındığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trippier'in cezası askıya alındı!
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03 Ocak 2021 16:43
FIFA, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edilen Atletico Madrid'in İngiliz sağ beki Kieran Trippier'in cezasını askıya aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, İngiltere Futbol Federasyonunun Trippier'e verdiği men cezası için FIFA Temyiz Kuruluna başvuruda bulundu.

Kurul, 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun dosyası hakkında karar verilene kadar cezanın askıya alınmasına hükmetti.

 İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

Trippier, La Liga'nın 16. haftasındaki Atletico Madrid-Getafe maçında takımının formasını giyememişti.



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