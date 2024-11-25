Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de görünüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 23:32
Son güncelleme 25 Kasım 2024 23:46
 Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise 25 puanla Bandırmaspor yer aldı.

- Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-2

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 4-0

Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-4

Boluspor-Şanlıurfaspor: 1-0

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0

Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3

Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor-Sakaryaspor: 1-1

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 13 8 2 3 19 14 5 26
2.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 13 7 4 2 19 12 7 25
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 13 7 3 3 29 14 15 24
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 13 6 4 3 18 11 7 22
5.ERZURUMSPOR FK 13 7 1 5 18 11 7 22
6.BOLUSPOR 13 6 3 4 16 11 5 21
7.AHLATCI ÇORUM FK 13 5 5 3 16 14 2 20
8.MKE ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 18 13 5 19
9.ESENLER EROKSPOR 13 5 3 5 21 18 3 18
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13 4 6 3 17 15 2 18
11.ŞANLIURFASPOR 13 5 3 5 21 20 1 18
12.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 13 5 3 5 20 19 1 18
13.GENÇLERBİRLİĞİ 13 5 3 5 11 12 -1 18
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 13 5 3 5 15 17 -2 18
15.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 13 5 2 6 18 16 2 17
16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 13 5 2 6 16 16 0 17
17.AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 3 6 4 11 13 -2 15
18.SAKARYASPOR 13 3 5 5 16 19 -3 14
19.ADANASPOR 13 1 5 7 11 29 -18 8
20.YENİ MALATYASPOR 13 0 0 13 6 42 -36 -3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

- 14. hafta maçları

Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Koceli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery