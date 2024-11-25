Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise 25 puanla Bandırmaspor yer aldı.
- Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 4-0
Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-4
Boluspor-Şanlıurfaspor: 1-0
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3
Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Sakaryaspor: 1-1
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 14. hafta maçları
Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Koceli)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
1 Aralık Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)
Haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise 25 puanla Bandırmaspor yer aldı.
- Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-2
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 4-0
Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-4
Boluspor-Şanlıurfaspor: 1-0
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0
Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3
Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Sakaryaspor: 1-1
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 2-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|13
|8
|2
|3
|19
|14
|5
|26
|2.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|13
|7
|4
|2
|19
|12
|7
|25
|3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|7
|3
|3
|29
|14
|15
|24
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|13
|6
|4
|3
|18
|11
|7
|22
|5.ERZURUMSPOR FK
|13
|7
|1
|5
|18
|11
|7
|22
|6.BOLUSPOR
|13
|6
|3
|4
|16
|11
|5
|21
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|13
|5
|5
|3
|16
|14
|2
|20
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|6
|1
|6
|18
|13
|5
|19
|9.ESENLER EROKSPOR
|13
|5
|3
|5
|21
|18
|3
|18
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|4
|6
|3
|17
|15
|2
|18
|11.ŞANLIURFASPOR
|13
|5
|3
|5
|21
|20
|1
|18
|12.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|20
|19
|1
|18
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|5
|3
|5
|11
|12
|-1
|18
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|13
|5
|3
|5
|15
|17
|-2
|18
|15.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|13
|5
|2
|6
|18
|16
|2
|17
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|13
|5
|2
|6
|16
|16
|0
|17
|17.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|3
|6
|4
|11
|13
|-2
|15
|18.SAKARYASPOR
|13
|3
|5
|5
|16
|19
|-3
|14
|19.ADANASPOR
|13
|1
|5
|7
|11
|29
|-18
|8
|20.YENİ MALATYASPOR
|13
|0
|0
|13
|6
|42
|-36
|-3
- 14. hafta maçları
Ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Koceli)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
1 Aralık Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)