Trabzonspor'dan Visca'ya büyük paket!

Trabzonspor, Edin Visca için Başakşehir'e büyük bir teklif sunarken diğer sürpriz ise Alex Teixeira ile yapılan görüşme...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Visca'ya büyük paket!
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19 Ocak 2021 11:56
Trabzonspor, hücum hattında kanatlara takviye düşünürken bu yönde Çin'de Suning takımından ayrılan yıldız kanat Alex Teixeira ile birlikte Başakşehir'den Edin Visca için yoğun girişim yapılıyor.

Trabzon Günebakış gazetesinin haberine göre:; Visca'yı Avcı'nın çok istemesi nedeniyle Başakşehir'e 1 milyon euro'nun yanında Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak önerilirken, Texeira için menajeri ve oyuncu ile şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

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Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bedava oyuncu veren Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan için de ille de bonservis isterken, Trabzonspor ise bu transferi takas ile bitirmek için uğraşıyor.  



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