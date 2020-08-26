Trabzonspor'da derbi yorumu: 'Dostça geçsin'

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven fikstürü değerlendirdi.



Sertaç Güven, yeni sezonun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek, "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim. Dostça geçsin, iyi oynayan her zaman kazansın." ifadelerini kullandı.



