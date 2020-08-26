Trabzonspor'da derbi yorumu: "Dostça geçsin"

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da derbi yorumu: 'Dostça geçsin'
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26 Ağustos 2020 23:43
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven fikstürü değerlendirdi.

Sertaç Güven, yeni sezonun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek, "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim. Dostça geçsin, iyi oynayan her zaman kazansın." ifadelerini kullandı.

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