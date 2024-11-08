Trabzonspor'un hücum hattı dışı suskun

Trabzonspor'da hücum hattı dışında skora katkı eksik kaldı. 11 golün 9'unu forvetler kaydederken, savunma ve orta saha sadece birer golle destek verdi; Cham ve Bardhi ise 10 numara pozisyonunda sessiz kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un hücum hattı dışı suskun
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08 Kasım 2024 11:11
Son güncelleme 08 Kasım 2024 11:22
Bu sezon oynadığı 10 maçta fileleri 11 kez sarsan Trabzonspor, tarihinin en kısır dönemlerinden birini yaşıyor.

Gol sorununda özellikle defans ve orta saha hattının üretememesi önemli rol oynuyor. Atılan 11 golün 6'sı Banza'dan gelirken, 2'si Visca, 1'er golü Okay, Denswil ve Umut Bozok kaydetti.

Mevki dağılımda hücumun 9, orta saha ve defansın 1'er katkıda bulunması yaşanılan bu kısır süreci net şekilde gözler önüne serdi. Galatasaray'da bu bölgedeki oyuncular 7, F.Bahçe'de 5, Beşiktaş'ta ise 10 gol atarak dikkat çekti. 10 numara pozisyonunda forma giyen Bardhi ve Cham da henüz tabela yapamadı. Trabzon'un sezon başında kadrosuna kattğı 13 oyuncudan sadece 2'si ağları sarstı. Banza 6 golle sırtlarken, Okay Yokuşlu da 1 gol atabildi. 
 

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