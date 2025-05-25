24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
1-1
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-2
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
2-0
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-1
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-2
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Trabzonspor - Samsunspor; Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.

calendar 25 Mayıs 2025 00:23 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor - Samsunspor; Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Fatih Tekke ile yoluna devam eden Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galibiyet için sahaya çıkacak. Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Trabzonspor, haftaya 47 puanla 7. sırada girdi.

SAMSUNSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Vişça, Nwakaeme, Sikan.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Celil, Bennaser, Schindler, Holse, Emre, Dimata.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz Derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA 26 MAÇIN 21'İNİ EV SAHİBİ KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

SAHASINDA SON 5 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.

En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.