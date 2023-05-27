Trabzonspor, sağ bekini İspanya'da buldu

Transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, Celta Vigo'nun kaptanı sağ bek Hugo Mallo ile ilgilendiği yazıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, sağ bekini İspanya'da buldu
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27 Mayıs 2023 10:21
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 10:31
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet transfer çalışmalarına erken başladı.

Bordo-mavili idareciler birçok oyuncuyla görüşmeler yaparken, İspanyol basını da bir iddia ortaya attı. Fırtına'nın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kaptanı olarak görev yapan 31 yaşındaki sağ bek Hugo Mallo ile ilgilendiği öne sürüldü.

NENAD BJELICA RAPOR VERDİ

İspanyol basını, Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'nun da transfer listesinde olan Mallo için Trabzonspor'un ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da tecrübeli oyuncunun alınması yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Trabzonspor ile adı anılan Hugo Mallo'nun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

14 SEZONDUR LA LIGA'DA MÜCADELE EDİYOR

2009 yılından bu yana Celta Vigo forması giyen deneyimli sağ bek, 448 maçta 12 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu. İspanyol ekibinde uzun süredir forma giyen Mallo sembol isimlerden biri haline geldi. Tecrübeli oyuncu ayrıca kariyerinde ikinci bir takım forması giymedi. 
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