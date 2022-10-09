Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
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09 Ekim 2022 20:42
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

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