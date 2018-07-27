Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti

Trabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonu öncesi farklı takımlara transfer olan oyuncuların bonservis bedelleri ile yıllık ücretlerinden 68 milyon TL civarında bir kar sağladı.Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi yollarını ayırdığı Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'nun farklı takımlara transferlerinden kasasına 52 milyon lira civarında bir para koyarken, ayrıca bu üç oyuncunun yanı sıra karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Aytaç Kara'ya 2018-19 sezonu için ödeyeceği yaklaşık 16 milyon TL'lik yükten de kurtulmuş oldu. Bordo-mavililer 2018-19 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret kazanacak Okay'ın satışından 6 milyon Euro, 450 bin Euro kazanacak Bero'nun satışından 940 bin Euro ve 890 bin Euro yıllık garanti ücret kazanan Castillo'nun satışından 2 milyon 650 bin USD kasasına girdi sağladı. Ayrıca Aytaç Kara ile de karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden bordo-mavililer, bu oyuncunun da yıllık 1 milyon 644 bin TL garanti ücretinden kurtuldu.Trabzonspor Kulübü, ayrıca sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Dame N'Doye ile de yollarını ayırarak, 30 milyon TL gibi bir ödeme yükünü de hafifletti. Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen ve Slovenya kampına dahil edilen genç oyuncular Furkan Taş, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Yüksel Şişman, Alihan Tunçer, Abdülkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç ile Muhammet Beşir'in yanı sıra kiralıktan dönen genç kaleci Bahadır Güngördü ile Luis Ibanez, sezonun ilk transferi olan Vahid Amiri takıma katılan isimler oldu.