Trabzonspor Diabate'ye teklif bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'un sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Fousseni Diabate, yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor.



Trabzonspor, Malili oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-24 sezonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Diabate ile Giresunspor devam etmek istiyor ancak Malili oyuncu için gelebilecek diğer teklifler de değerlendirilmeye alınacak.



Fousseni Diabate, bu sezon GZT Giresunspor ile çıktığı 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.



