Trabzonspor'dan Uğurcan paylaşımı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.
Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.
Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.
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