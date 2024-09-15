Trabzonspor'dan Uğurcan paylaşımı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Uğurcan paylaşımı!
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15 Eylül 2024 22:10
Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.



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