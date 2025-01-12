Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: 2.5 milyon euro

Trabzonspor'da Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi için harekete geçildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: 2.5 milyon euro
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12 Ocak 2025 13:07
Son güncelleme 12 Ocak 2025 13:08
Eren Elmalı transferi için Galatasaray ile anlaşmak üzere olan Trabzonspor, sol bek için şu an boşta olan Ghislain Konan, Atletico Madrid'den Reinildo ve Bruno Onyemaechi'yi listesine almıştı.

Konan ile bir görüşme yapıldı. Ardından da Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi için harekete geçildi.

Bordo mavililer 25 yaşındaki futbolcu için Boavista'ya 2.5 milyon euro önerdi. Piyasa değeri 3 milyon euro olan 25 yaşındaki Nijeryalı için Portekiz ekibi 5 milyon euro talep etti. 

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