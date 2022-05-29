Trabzonspor'da Yunus Mallı kararı!

Trabzonspor'da takıma katacağı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürürken, kadroda düşünmediği oyuncular ile de yollarını ayırmak için görüşüyor.



Haber61'in haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı'nın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği isimlerin başında Yunus Mallı'nın olduğu belirtiliyor.



Tecrübeli isimden şampiyonluk sezonunda faydalanamayan bordo mavililer gelecek teklifleri değerlendirecek.



Yunus Mallı'nın menajerinin iki takımla dirsek temasında olduğu gelen bilgiler arasında.



Şu anda Almanya'da olan oyuncunun kiralık veya bonservisi ile gönderilmesi gündemde.



Şuana kadar Giresun, Antalya ve Adana Demirspor başta olmak üzere bir çok takımın Yunus Mallı için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.





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