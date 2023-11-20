Trabzonspor'da scout ekibi mesaiye başladı

Trabzonspor'da Teknik adam Abdullah Avcı ile görüşen oyuncu izleme birimi, Avrupa'da potansiyel oyuncuları takip etmek için mesaiye başladı.

, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da scout ekibi mesaiye başladı
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20 Kasım 2023 16:20
Son güncelleme 20 Kasım 2023 16:21
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile geçen hafta yapılan toplantının ardından harekete geçen izleme birimi, Avrupa'da potansiyel oyuncuları takip etmek için sahaya çıktı. 

Polonya - Çekya maçının ardından Macaristan - Karadağ maçını da canlı takip eden Trabzonspor izleme komitesi, belirledikleri adayları Abdullah Avcı'ya raporlayacaklar.

STOPER VE ORTA SAHA TAKVİYESİ

Trabzonspor'un devre arasında stoper ve orta saha bölgesine transfer yapması bekleniyor.

Ayrıca gelecek vaat eden ve sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan oyuncular da transfer edilebilir. (Kaynak: 61Saat)

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