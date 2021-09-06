Trabzonspor'da sakatların son durumu

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesinde sakat futbolcuların son durumu merak konusu oldu...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatların son durumu
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06 Eylül 2021 14:02
Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor , Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde bu dev maç öncesinde sakat olan futbolcuların son durumları merak ediliyor.

İşte isim isim sakat futbolcularda son durum:

BRUNO PERES: Sağ kasığında zorlanma tespit edilen Bruno Peres'in iyileşme süreci hızlı ilerliyor. Takıma katılan Brezilyalı sağ bek düz koşuları sürdürürken, Galatasaray derbisine yetişme ihtimali giderek artıyor.

CORNELIUS: roma maçında omzundan sakatlanan Cornelius, Danimarka Milli Takımı'na gitmişti. Tedavisi burada devam eden yıldız forvetin durumunun iyi olduğu ve yüksek ihtimalle Galatasaray maçında kadroda olacağı öğrenildi.

GERVİNHO: 4 günlük iznin ardından Trabzon'a gelen Gervinho, henüz idmanlara çıkamıyor. Sağ adalesinde kas zorlanması bulunan Fildişili futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Başarılı hücumcunun maça yetişip yetişmeyeceği henüz net değil.

DORUKHAN TOKÖZ: 7 resmi maçın sadece birinde kadroda bulunan Dorukhan Toköz, sakatlığını büyük oranda atlattı. Başarılı orta saha oyuncusunun hafif tempoda çalıştığı belirtilirken, Galatasaray mücadelesine kadar hazır olacak.

TRONDSEN: Norveçli futbolcu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımla çalışmalarına devam ediyor. Anders Trondsen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde oynayabilecek durumda.


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