Trabzonspor'da sakatların son durumu!

Trabzonspor'da Abdülkadir, Onuachu ve Eren; Beşiktaş karşısında zorunluluktan oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Onuachu'nun tam olarak hazır durumda olmaması, Eren ve Abdülkadir'in ise ağrıları nedeniyle kenara geldikleri belirtilirken 3 oyuncunun da gelecek hafta oynamalarında bir engel bulunmuyor.
Fırtına sıradaki maçını pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.
Onuachu'nun tam olarak hazır durumda olmaması, Eren ve Abdülkadir'in ise ağrıları nedeniyle kenara geldikleri belirtilirken 3 oyuncunun da gelecek hafta oynamalarında bir engel bulunmuyor.
Fırtına sıradaki maçını pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.