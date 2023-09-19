Trabzonspor'da sakatların son durumu!

Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Beşiktaş maçında yaşadıkları sakatlık sorunları nedeniyle kenara gelmek durumunda kalan isimlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatların son durumu!
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19 Eylül 2023 12:42
Trabzonspor'da Abdülkadir, Onuachu ve Eren; Beşiktaş karşısında zorunluluktan oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Onuachu'nun tam olarak hazır durumda olmaması, Eren ve Abdülkadir'in ise ağrıları nedeniyle kenara geldikleri belirtilirken 3 oyuncunun da gelecek hafta oynamalarında bir engel bulunmuyor.

Fırtına sıradaki maçını pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.

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