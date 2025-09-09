Trabzonspor'da Ernest Muçi planı!

Trabzonspor, uzun süredir sıkıntı yaşadığı 10 numara mevkisi için Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi 1 milyon Euro'ya kiraladı.
Teknik direktör Fatih Tekke ile özel bir görüşme gerçekleştiren Arnavut futbolcu, sahada en etkili olduğu bölgenin 10 numara olduğunu dile getirdi.
Fatih Tekke'nin, Fenerbahçe derbisinde Ernest Muçi'yi 10 numarada sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Bordo-mavili formayla ilk kez derbide sahaya çıkacak olan 24 yaşındaki yıldız, performansıyla takımın kilit ismi olmayı planlıyor.
