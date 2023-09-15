Trabzonspor'da Edin Visca'ya kapılar kapalı!

2021-22 sezonunda 4.3 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın yeniden Başakşehir'e döneceği iddia ediliyor.
Yaşadığı sakatlıklar sonrası BordoMavili takımda istediği performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun geri dönmek istediği ifade edildi.
Öte yandan Trabzonspor yönetiminin bu ayrılığa izin vermediği kaydedildi.
Yaşadığı sakatlıklar sonrası BordoMavili takımda istediği performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun geri dönmek istediği ifade edildi.
Öte yandan Trabzonspor yönetiminin bu ayrılığa izin vermediği kaydedildi.