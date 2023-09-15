Trabzonspor'da Edin Visca'ya kapılar kapalı!

Başakşehir'den Trabzonspor'un yolunu tutan ve 2 sezon önceki şampiyonluğun mimarlarından olan Visca'ya izin çıkmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Edin Visca'ya kapılar kapalı!
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15 Eylül 2023 10:24
2021-22 sezonunda 4.3 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın yeniden Başakşehir'e döneceği iddia ediliyor.

Yaşadığı sakatlıklar sonrası BordoMavili takımda istediği performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun geri dönmek istediği ifade edildi.

Öte yandan Trabzonspor yönetiminin bu ayrılığa izin vermediği kaydedildi.

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