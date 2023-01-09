Trabzonspor, Antalya'da kayıp: Tam 10 gol!

Trabzonspor, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor deplasmanda kalesinde toplam 10 gol gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Antalya'da kayıp: Tam 10 gol!
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09 Ocak 2023 22:24
Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Trabzonspor, Antalya deplasmanındaki istatistikleri ile dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında 5-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, 18. haftada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.

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