Trabzonspor, Antalya'da kayıp: Tam 10 gol!

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Trabzonspor, Antalya deplasmanındaki istatistikleri ile dikkat çekiyor.



Bordo-mavililer, bu sezon Antalyaspor ve Alanyaspor'a konuk olduğu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.



Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında 5-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, 18. haftada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ