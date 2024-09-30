Trabzonspor, Ankaragücü'nü yendi ve ilk galibiyetini aldı!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 98-92 yendi.



Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğine etkili başlayan bordo-mavililer, dış atışlarla farkı artırarak ilk periyotu 31-22 önde tamamladı. Trabzonspor, ikinci periyotta pota altında etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 54-49 önde girdi.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip, bulduğu sayılarla son çeyreğe 70-69 önde girdi. Son çeyrekte Can Öğüt ve Tykyvion Gordon ile etkili hücum eden Trabzonspor yeniden öne geçerek karşılaşmayı 98-92 kazandı.



Ligin ilk haftasında dış sahada Kapaklıspor'a 77-66 yenilen bordo-mavili ekip, sonraki hafta evinde Haremspor'a 85-80 yenilmişti.



Bordo-mavili ekip bu sezon ilk galibiyetini elde ederken, MKE Ankaragücü İkon Menkul ise ikinci kez mağlup oldu.



