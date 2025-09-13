Trabzonspor açıkladı: 'Fenerbahçe maçında yok'

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi oluşan Danylo Sikan'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını açıklandı.
İşte Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir"