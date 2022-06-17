Trabzonspor'a Ozan Kabak'tan kötü haber!

Yerli stoper arayışlarını da hızlandırankadrosuna katmak için harekete geçmişti., Bordo-Mavili ekibin kiralamak istediği Ozan'ı bonservisiyle satma konusunda ısrarcı oluncaAlman ekibinin bonservis beklentisinincivarında olması transferin gerçekleşmesindeki en önemli engel olarak duruyor.Trabzonspor, Schalke'nin fikrini değiştirmesi durumunda transferde kiralık olarak yeniden devreye girebilir. Ancak şimdilik Ozan Kabak isminin askıya alındığı gelen haberler arasında.