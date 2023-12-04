Trabzonspor'a milli ara yaramadı!

Trabzonspor, milli aranın ardından oynadığı 2 maçta galip gelemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a milli ara yaramadı!
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04 Aralık 2023 10:16
Trabzonspor, milli aradan iyi dönemedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, milli maçların ardından ilk olarak Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karadeniz ekibi 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 14. haftada ise sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer böylece milli ara sonrası oynadığı 2 maçta bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

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