Trabzonspor'a milli ara yaramadı!

Trabzonspor, milli aradan iyi dönemedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, milli maçların ardından ilk olarak Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karadeniz ekibi 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 14. haftada ise sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililer böylece milli ara sonrası oynadığı 2 maçta bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
Trabzonspor, 14. haftada ise sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililer böylece milli ara sonrası oynadığı 2 maçta bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
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