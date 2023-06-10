Trabzonspor'a gençlik aşısı: Emirhan Topçu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Emirhan Topçu geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a gençlik aşısı: Emirhan Topçu
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10 Haziran 2023 12:49
Trabzonspor hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine genç dinamik isimler katmayı hedefliyor. Bu hamlelerden birisinin de Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu olduğu iddia edildi.

22 yaşındaki savunmacı için kulübüyle temasa geçen Trabzonspor, bonservis ücreti ve takas önererek bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Emirhan Topçu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. 1.88 boyundaki genç savunmacı, orjinal mevkiisi sol stoper olsa da sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

 
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